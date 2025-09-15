NA OBALI

Zasledoval jo je in ji pošiljal ljubezenska sporočila, zdaj ga čaka to

Zoper njega bodo zaradi kaznivega dejanja Zalezovanje policisti napisali kazensko ovadbo.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Andrii Lysenko, Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Andrii Lysenko, Getty Images/iStockphoto

A. G.
15.09.2025 ob 18:47
A. G.
15.09.2025 ob 18:47

Na Policijski postaji Piran se je v nedeljo, 14. septembra, ob 14.21 zglasila 42-letna domačinka in prijavila, da jo je pred tem, ko se je z osebnim avtomobilom vozila skozi Portorož, z osebnim avtomobilom zasledoval 41-letni znanec, doma iz Izole, zoper katerega je že podala prijavo zaradi zalezovanja.

Med vožnjo jo je 41-letnik poskušal ustaviti, kar mu ni uspelo, ženska pa se je zapeljala na Policijsko postajo Piran, kjer je povedala, da jo je slednji v zadnjih mesecih večkrat zasledoval, v zadnjem mesecu pa ji je začel pošiljati tudi ljubezenska sporočila.

41-letnika so policisti kmalu izsledili, zoper njega pa bodo zaradi kaznivega dejanja Zalezovanje napisali kazensko ovadbo.

Več iz te teme:

zalezovanje ljubezenska pisma prijava policija

