Zaskrbljena bralka: Ponoči je prišlo do streljanja, po tleh še vedno ležijo tulci

»Danes ponoči je prišlo do streljanja v lokalu na Glavnem trgu v Mengšu. Gre za poslovno-stanovanjski objekt, v katerem so tudi mlade družine, zato so stanovalci zelo zaskrbljeni. Danes je to preiskovala tudi policija. Na vratih lokala je mogoče videti razbito in z lepilnim trakom zamaskirano steklo. Na tleh so bili vidni tudi tulci,« se glasi sporočilo zaskrbljene bralke, ki smo ga prejeli v našem uredništvu.

Informacijo smo preverili pri PU Ljubljana. »Lahko potrdimo, da policisti na območju Mengša obravnavajo sume kaznivih dejanj zoper splošno varnost in premoženje, kjer je po prvih podatkih do sedaj neznan storilec s strelnim orožjem poškodoval eno izmed stavb. Stavba je bila v času dogodka prazna. Policisti glede tega nadaljujejo zbiranje obvestil, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Drugih informacij vam zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ne moremo posredovati.«

Prišlo bi lahko do katastrofe

Prebivalci Mengša pa so zaradi dogajanja zelo razburjeni. Na nas se je obrnil bralec Miha, ki trdi, da policisti želijo vse skupaj pomesti pod preprogo. »Streljali so v lokal, ki je dva metra pod prvimi stanovanji, kjer so tudi spalnice. Če bi nekomu 'metek' ušel izpod nadzora, bi lahko nekdo od stanovalcev umrl. Ne gre za prazno stavbo, ampak za prazen lokal, nad katerim so polna stanovanja,« je zapisal.