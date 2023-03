Minilo je že 46 mesecev od takrat, ko so murskosoboški policisti na pomurski avtocesti v kombiju, ki sta ga vozila Madžara, našli 1,8 milijona evrov in gotovino zasegli. Denar je še vedno deponiran v Banki Slovenije na enem od podračunov slovenske policije, kaj bo z evri, pa nikomur ni znano, čeprav so preiskavo Policijske uprave (PU) Murska Sobota uspešno končali že 2021. Med torbicami bankovci Spomnimo, bilo je 28. aprila 2019, ko sta Madžara, takrat stara 24 in 28 let, na pomurski avtocesti Maribor–Pince, iz smeri Maribora proti madžarski meji, v tovornem kombiju med škatlami prevaž...