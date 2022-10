Zasegli so ukraden gumenjak

Policisti Postaje mejne policije Gruškovje so minulo soboto ob 17. uri na izstopu iz države trem državljanom Hrvaške zasegli gumenjak hurricane z zunajkrmnim motorjem suzuki 250 KM in prikolico za prevoz plovil.

Na čolnu, zunajkrmnem motorju in prikolici za prevoz plovil so bile namreč spremenjene identifikacijske številke, za predmeti pa je Švedska razpisala iskanje zaradi tatvine v schengenskem informacijskem sistemu. Hrvate bodo ovadili zaradi ponarejanja listin in prikrivanja.