Zasegli so mu 140 sadik trave

Tukajšnjim policistom je prišlo na uho, da se v okolici Slovenske Bistrice nekdo ukvarja z gojenjem prepovedane konoplje. Zato so pretekli petek na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišno preiskavo pri 41-letnem osumljencu.



Med preiskavo so v posebej prirejenem prostoru za vzgojo rastlin našli, kar so iskali, in zasegli 140 sadik prepovedane zeli, večjo količino že posušenih delcev te rastline in opremo ter pripomočke za vzgajanje konoplje.



»Zoper osumljenega bodo policisti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi,« je povedal Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.

