Zasegli so jim travo

Ribniški možje v modrem so v četrtek potrkali na vrata 36-letnega domačina in opravili hišno preiskavo. Zasegli so 17 večjih sadik prepovedane konoplje, približno dva kilograma posušene konoplje in 23 nabojev za avtomatsko orožje. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, zaradi posesti nabojev bodo izvedli ustrezen prekrškovni postopek, je pojasnila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.



Cerkniški policisti pa so se istega dne oglasili pri 34-letniku na Rakeku. Med hišno preiskavo so zasegli 353 stebel konoplje, tri plastične sode in 15 kartonastih škatel s konopljo in še 56 svežih rastlin konoplje. Tudi njega bodo ovadili zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Uspešni tudi brežiški policisti

Uspešni so bili tudi brežiški policisti, ki so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Dobove. Našli in zasegli so 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje. Tudi tega osumljenca bodo seveda ovadili.