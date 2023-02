Zasegli približno štiri kilograme posuše konoplje in 90 sadik (FOTO)

Policisti PP Maribor I so v četrtek na podlagi odredbe za hišno preiskavo le to opravili na dveh naslovih pri 36-letnem osumljencu kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, po 186. členu Kazenskega zakonika RS.

Pri preiskavi na obeh naslovih so policisti odkrili več prirejenih prostorov za gojenje in sušenje prepovedane droge konoplje. Prav tako so zasegli približno štiri kilogramov posušenih rastlinskih delcev ter 90 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Po vseh zbranih obvestilih in opravljenih analizah bo zoper osumljenega na ODT v Mariboru podana kazenska ovadba.