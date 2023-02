Zasegli orožje, naboje in posušeno konopljo

Policisti PP Trebnje so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in na območju Višnje Gore opravili hišno preiskavo pri 64 letnemu moškemu. Pri preiskavi so našli dve lovski puški (šibrovka in risanica z nameščenim daljnogledom) in 277 nabojev.

Moškemu, ki nima ustreznih dovoljenj, so orožje in naboje zasegli. Prav tako so mu zasegli okoli 300 g posušenih rastlinskih delcev konoplje.

Po opravljeni kategorizaciji orožja in preliminarnem testu rastlinskih delcev, bo zoper kršitelja uveden prekrškovni postopek po določilih Zakona o orožju in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.