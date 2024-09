Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v torek, 17. 9. 2024, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru, opravili dva sklopa hišnih preiskav pri 41-osumljencu z območja Pesnice.

V stanovanjski hiši so kriminalisti našli osem posebej prirejenih prostorov za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerih so našli in zasegli 305 sadik prepovedane droge konoplje.

V hiši so osumljencu zasegli tudi večjo količino pripomočkov za vzgajanje te rastline in drugih predmetov, pomembnih za nadaljnji kazenski postopek, ter 42 kilogramov že posušene prepovedane droge konoplje.

Zaporna kazen do deset let

Osumljenega so kriminalisti SKP PU Maribor pridržali in ga po zbranih obvestilih zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, po 186. členu KZ-1 s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega po zaslišanju odredil sodno pridržanje.

Osumljeni je bil v preteklosti že večkrat obravnavan za istovrstna kazniva dejanja.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, po 186. členu KZ-1, je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.