Zasegli 30 kg konoplje

Avstrijci zasegli tudi orožje

4

osumljeni so v priporu.

Gorenjski kriminalisti so te dni zaključili akcijo, uperjeno proti mednarodni kriminalni združbi, ki se je po ugotovitvah policistov v Sloveniji, Avstriji in Italiji ukvarjala s preprodajo drog. To je bila prva tako obsežna akcija gorenjskih policistov letos. Kot je včeraj pojasnil vodja gorenjskih kriminalistov, so kazensko ovadili šest osumljencev, starih med 37 in 58 let. Dva sta bila v preteklosti že obsojena zaradi pečanja z drogami, medtem ko domnevnega vodje združbe zaradi tovrstnih poslov še niso obravnavali.Te dni so možje v modrem opravili hišne preiskave na desetih lokacijah na Gorenjskem in v Ljubljani. Med preiskavami so po besedah vodje gorenjskih kriminalistov »zasegli ključne dokaze in sledove, da se je ta združba ukvarjala z dobro načrtovanim prometom s prepovedanimi drogami«. Med drugim so našli dva prostora, urejena za gojenje konoplje – enega na Gorenjskem, drugega na območju Ljubljane. Zasegli so 30 kilogramov te droge, medtem ko je v posebej prirejenih prostorih raslo 500 sadik. Policisti so med hišnimi preiskavami zasegli še več kot sto tablet ekstazija in plinsko orožje.Primož Donoša je včeraj dejal, da je imela kriminalna združba svojega vodjo, pomočnike, kurirja in razpredeno mrežo preprodajalcev. Ker je imel kurir zaposlitev v Avstriji, je tudi med epidemijo lahko potekala trgovina s prepovedanimi substancami.»Protipravno pridobljena premoženjska korist jim je omogočala nadstandardni način življenja,« je še dejal Donoša. Po podatkih policistov bi združba samo s preprodajo konoplje lahko pridobila najmanj 100.000 evrov, v tujini pa še za 50.000 evrov več.Sočasno s slovensko se je policijska preiskava zaključila tudi v Avstriji, kjer so zaradi istovrstnih kaznivih dejanj obravnavali 13 osumljencev – ducat moških in eno žensko, starih med 18 in 39 leti. Avstrijski policisti so zasegli 8,5 kilograma amfetaminov ter konopljo, kokain, steroide, orožje in 30.000 evrov gotovine. Kot je bilo razbrati iz besed slovenskih policistov, italijanski del preiskave še poteka.Kot rečeno, so gorenjski policisti kazensko ovadili šest osumljencev, ki naj bi storili kar 115 kaznivih dejanj. Šesterica je osumljena, da so se od konca leta 2019 do julija 2020 dogovarjali za preprodajo več kot 50 kilogramov prepovedanih drog, med njimi konoplje v večjih količinah ter heroina, kokaina, amfetaminov in ekstazija.Štiri osumljene so konec minulega tedna privedli k preiskovalni sodnici kranjskega sodišča, ki je zoper vse odredila pripor. Za tovrstno kaznivo dejanje, ki je storjeno v hudodelski združbi, kazenski zakonik predvideva od pet do petnajst let zapora.