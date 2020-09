Zaročenec slovenske misice v zapor (FOTO)

Pred leti je miss Earth Slovenije 2011 Kim Rebecca Lekše zbrala pogum in spakirala kovčke, odločena, da sledi svojim sanjam. Odpotovala je v Mehiko, saj si je vedno želela postati igralka. Opravila je avdicijo za Televisino igralsko šolo CEA, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Pred leti je tako zaživela, kot si je želela, tudi zaljubila se je, in to v enega najbolj znanih mehiških igralcev Juana Diega Covarrubisa, vendar so se njune poti po nekaj letih razmerja razšle.Šla sta vsak po svoje, lepa Rebecca pa v vsem tem času ni pozabila na rodno Slovenijo, kamor se z veseljem vrača. Čeprav se ji je pred kratkim življenje obrnilo na ...