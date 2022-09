Žarko zanikal, da bi ukradel kokain preprodajalcem

Na sojenju zaradi ugrabitve Danijela Božića so znova zaslišali Žarka Tešanovića, ki je bil tistega dne v družbi pozneje umorjenega prijatelja, a je sam ušel najhujšemu scenariju. »Če bi res vedel, ne bi šel v Ankaran,« je po poročanju Primorskih novic odgovoril na očitke, da je Božića odpeljal v smrt.

Danijel Božić

Kot smo poročali, naj bi v vasi Okroglo pri Naklem 26. oktobra 2019 zamaskirani neznanci iz hiše Dragana Čikojevića ukradli kokain. Kraje so preprodajalci, ki naj bi sodelovali z zloglasnim Kavaškim klanom, osumili Ljubljančana Tešanovića. Slednji se je pred leti ustrelil v glavo in ostal slep, a krajo da je še vedno lahko organiziral.

Dvajset dni po izginotju kokaina naj bi Klemen Kadivec, eden od domnevnih vodij slovenske celice, Tešanoviću in njegovemu vozniku, 35-letnemu Božiću, nastavil smrtonosno past. Napleteničil je, da gredo spoznat njegove prijatelje, v Ljubljani sedel z njima v avto in ju usmerjal do ankaranske lekarne, za njimi so peljali policiji znani kriminalci, ki so imeli namen dvojico ugrabiti in umoriti.

Božića so ugrabili, 1. decembra 2019 so našli zakopanega v plitvem grobu pri Okroglem, vzrok smrti je bila poškodba glave oziroma lobanje, v kateri je bila rana, globoka 17 centimetrov. Na truplu so med obdukcijo našli še vbodne, strelne in tope poškodbe, presekanine in raztrganine, kar je kazalo na to, da so ga pred smrtjo mučili.

Tešanovića ugrabiteljem – poleg Klemna Kadivca se zaradi tega zagovarjata še Črnogorec Bojan Stanojević in Čikojević – ni uspelo ugrabiti, po prijavi domačinov so ga rešili policisti. Tešanović naj bi se dan po ugrabitvi Božića oglasil pri njem doma. Kot sta povedali partnerica in mati pokojnega Božića, naj bi iz drvarnice vzel črno torbo z vakuumsko pakiranimi vrečami konoplje.

Zaradi umora in poskusa umora ter pomoči pri tem poteka preiskava zoper osem fizičnih oseb.

Po poročanju Primorskih novic je na vprašanje, ali to drži, odgovoril nikalno. »Ne, to je smešno,« pa je odgovoril na vprašanje, ali je bil vpleten v rop pri Čikojeviću. Priznal je sicer, da se je pred leti zapletel v krajo avtov, a pečanje s prepovedanimi drogami je zanikal.

Preiskava umora

Zaradi umora in poskusa umora ter kaznivih dejanj pomoči pri umoru in poskusu umora, storjenih v hudodelski združbi, sicer poteka preiskava zoper osem fizičnih oseb. Po naših neuradnih podatkih naj bi tako ugrabitev kot umor načrtoval prav Klemen Kadivec, in sicer po naročilu Kavaškega klana. Od tam naj bi namreč v Slovenijo prišel ukaz za usmrtitev Tešanovića in Božića, saj naj bi bila po prepričanju vodstva klana prav onadva močno vpletena v krajo za okoli milijon evrov droge.

Za Božićev umor in poskus umora Tešanovića naj bi po naših podatkih poleg Klemna Kadivca tožilstvo bremenilo tudi njegovega brata Blaža Kadivca, ki je bil na begu in marca letos tudi prijet v Španiji, maja pa izročen Sloveniji. Pa tudi Drejca Kovača, ki je bil prav tako na begu, a so ga konec lanskega leta prijeli na Hrvaškem, od tam pa prav tako izročili Sloveniji. Med osumljenimi naj bi bil tudi glavni likvidator, ki ga je najel Kavaški klan in ki naj bi prišel v Slovenijo iz Črne gore ali Srbije.

Božića so 1. decembra 2019 našli zakopanega v plitvem grobu pri Okroglem.

Kot smo poročali, naj bi bil v preiskavi tudi Semir Hajdarpašić, lastnik avtopralnice Avtostop. Kadivcu naj bi posodil avtomobila svoje družbe Navis Mobil, opla astro in passata. V enem od avtov naj bi pozneje peljali v smrt Božića, Hajdarpašić oziroma njegov zaposleni pa je v računalniku ponaredil pogodbe o najemu avtomobilov. »Višji moški mi je v srbohrvaščini zagrozil, naj spremenim podatke, ali pa se mi bo kaj zgodilo. Če bi vedel, da gre za umor, tega ne bi nikoli storil,« je Hajdarpašić povedal na sodišču.