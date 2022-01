Žarko Gorenjc, nekdanji policist in inšpektor, zaposlen v Banki Slovenije, ne priznava umora svoje žene Jasne. Očitki na njegov račun pa so naravnost grozoviti in jih predstavlja tožilka mag. Ana Kirm: »Vzel ji je življenje s tem, da jo je 5. marca 2021 med 3. in 5. uro v stanovanjski hiši v Dolah pri Polici davil s trakom kopalnega plašča, zaradi česar je Jasna v minuti in pol do dveh izgubila zavest, nato pa umrla zaradi pomanjkanja dotoka kisika v možgane. To je storil iz nizkotnih namenov, ker ga je hotela Jasna zapustiti in se od njega ločiti. V zvezi s tem je že poiskala pravne na...