Zaradi zdrsa se je huje poškodoval planinec

V soboto, 30. decembra 2023, ob 8.43 se je na območju Turskega žleba v občini Solčava zaradi zdrsa huje poškodoval planinec.

Gorski reševalci GRS Celje in dežurna ekipa HNMP Brnik s helikopterjem SV so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.