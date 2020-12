Zaradi zamaskiranih in oboroženih moških klicali policijo

V torek ob 12.45 je nekdo policiste obvestil o morebitnem vlomu v zapuščen objekt na območju Šempetra pri Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica. Takoj po prijavi so bile tja napotene policijske patrulje. Policisti so našli tri osebe (dve mlajši osebi in 39-letnika). Vsi trije so pri sebi imeli repliko pištol (airsoft), ki po zakonu o orožju ni orožje.



Policisti pojasnjujejo, da so predmete zasegli, zoper vse tri pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru.