Zaradi voznika, ki je zaspal za volanom, odkrili kršitelja karantene

V torek ob 12.30 je bila na Ljubljanski cesti v Postojni prometna nesreča. 41-letni Postojnčan je peljal iz krožišča proti centru, medtem pa v vozilu zaspal (tako je izjavil) in zapeljal na nasprotni vozni pas: »V tem trenutku je pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal 28-letni državljan BiH, ki prebiva v Sežani. Ta je, da bi se izognil trčenju, sunkovito zavil in trčil v robnik, od koder ga je zaneslo v nasprotno stran, kjer je vanj trčil 20-letni voznik iz okolice Postojne. V tem času je 41-letnik v spanju vozil naprej proti krožišču pri pokopališču, s katerega je pravilno pripeljal 58-letni voznik z okolice Cerknice in trčil vanj.«



Vsem udeležencem je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, 41-letni Postojnčan je napihal 0,31 mg/l, preostali 0,00. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog (po 37. čl. ZPrCP in zaradi alkohola).



V postopku je bilo ugotovljeno, da je državljan BiH kršil odločbo o karanteni in bo zaradi tega napisan predlog na zdravstveni inšpektorat (ZIRS). V nesrečah so bile trije lažje poškodovani (vsi razen 41-letnika). Promet je bil ponovno sproščen ob 14.38, poroča PU Koper.