Zaradi uničevanja okolja fasali ovadbo

Spoštujejo nerazumno odločbo

8

let zapora je zagrožena kazen za uničevanje okolja.

Do osem let zapora grozi odgovornim osebam iz podjetja z območja Moravč, ki so se znašle pod lupo preiskovalcev zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, so včeraj sporočili z ljubljanske policijske uprave. O imenih sicer molčijo, a po naših zanesljivih informacijah gre prav za podjetje Termit, ki mu je okoljska inšpekcija pred skoraj natanko enim letom prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov.Ljubljanski kriminalisti so v začetku julija 2020 zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo, predkazenski postopek pa so kriminalisti po besedah, tiskovnega predstavnika Policijske uprave Ljubljana, začeli prav na podlagi kazenske ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor, usmerjali pa so ga ljubljanski tožilci.»V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi obvestili. Kriminalisti so sume potrdili s pridobljeno listinsko dokumentacijo, opravljenimi razgovori in drugim. Ugotovili so, da obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010. do sredine 2019. pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje, pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane in tudi druge odpadke, za katere sploh niso imeli dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali,« je pojasnil Tomaževic.V Termitu so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje in nevarnost ter škodo živalim in rastlinam. To je potrdilo tudi poročilo Agencije RS za okolje in prostor (Arso), ki so ga izdelali na podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba.Še pred nekaj meseci je Termit odločbo sicer označil za nerazumno, čeprav so poudarili, da jo dosledno spoštujejo. Takrat je namreč, župan Moravč, javnosti sporočil, da opažajo okrepljen prevoz tovornih vozil v podjetje Termit ter v peskokop Drtija., svetovalka Termitove uprave, je odločno zanikala, da bi naprava v Termitu v teh dneh delovala, rekoč, da ne deluje že od 11. julija lani, prav tako od takrat Termit ni sprejel nobenega odpadka. »Odločbo dosledno spoštujemo, čeprav ocenjujemo, da je nerazumna in izdana brez vsake osnove,« je dejala med drugim.Balažic je včeraj dejal, da ovadba potrjuje, »da se na območju Občine Moravče dogajajo stvari, ki se ne bi smele dogajati in ki škodijo naravi.« Pričakuje pa, da bo Arso strogo poskrbel za to, da bo prišlo do resne sanacije degradiranih območij in da se tiste stvari, ki so nevarne in prežijo v zakopanih sodih, odkopljejo in odpeljejo, preostalo območje pa da se sonaravno sanira, da se bo v dolini dalo znova normalno živeti.