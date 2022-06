Zaradi uhajanja plina več podjetij ustavilo proizvodnjo

Policisti celjske policijske uprave so v torek na Prevaljah obravnavali poškodovanje cevi plinovoda. Do poškodovanja je prišlo pri opravljanju gradbenih del, ko je upravljavec delovnega stroja z žlico poškodoval cev plinovoda in je prišlo do uhajanja plina.

Zaradi poškodovanja plinovoda je prišlo do izpada proizvodnje v več podjetjih v Mežiški dolini. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma poškodovanja ali uničenja javnih naprav.