Zaradi uhajanja plina evakuirali stanovalce

Preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Za pravo dramo je poskrbel voznik traktorja s prikolico, ki je včeraj okoli 9. ure na Škofljici poškodoval plinsko napeljavo. »Po do zdaj zbranih obvestilih je pri izvajanju del na cesti voznik traktorja s prikolico pri vzvratni vožnji trčil v plinsko kapo, zaradi česar je začel uhajati zemeljski plin.Posredovali so gasilci in policisti ter ga zavarovali. Poškodbo je sanirala intervencijska služba Energetike Ljubljana. Zaradi nevarnosti je bilo za nujno potreben čas evakuirano okoli 30 oseb iz bližnjih stanovanjskih hiš, zaustavljena pa sta bila tudi železniški in cestni promet, ki pa sta že sproščena,« je po dogodku sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.Na srečo se je vse dobro končalo, policisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.