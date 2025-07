Zaradi udara strele zagorela Lovska koča Krekovše, materialna škoda je velika

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v petek, 4. julija, ob 18.03 obravnavali požar Lovske koče Krekovše na območju Idrijske Bele v občini Idrija.

Ugotovili so, da je zagorelo na ostrešju objekta, požar pa je glede na sedanje ugotovitve povzročil udar strele. Kasneje so ga pogasili gasilci PGD Spodnja Idrija, Vojsko in Idrija.

Po prvi nestrokovni oceni je nastala skupna materialna škoda za okoli 80 tisoč evrov. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bila tuja krivda izključena, podali bodo tudi poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.