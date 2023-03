Zaradi trčenja cisterne in avta zaprli cesto

Danes ob 6.49 sta na magistralni cesti Ljubljana–Kočevje v naselju Ortnek trčila osebno vozilo in cisterna, na kraju pa so ob reševalci in policisti posredovali tudi gasilci PGD Ribnica. Ti so nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator na osebnem vozilu, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in jo počistili.

Reševalci so poškodovano osebo odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.