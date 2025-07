Krvava avtocesta spet odprta: »Štajerska 'avtocesta' ni avtocesta. Je igra na srečo«

Inšpektorica oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje Jasna Božič je pred Policijsko upravo Celje na Ljubljanski cesti 12 v Celju predstavila prve ugotovitve o današnji prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri je življenje tragično izgubilo pet ljudi.

Kot smo že poročali, je v današnji prometni nesreči na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani po dosedanjih podatkih umrlo pet ljudi, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Vsi so tuji državljani. Po prvih podatkih je voznik kombiniranega vozila trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni.

Avtocesta znova odprta, zastoji ostajajo

Avtocesta je bila zaradi nesreče pri Slovenski Bistrici zaprta dlje časa, zdaj promentnoinformacijski center navaja, da je spet odprta, a ostajata zaprta prehitevalna pasova v obe smeri in proti Ljubljani tudi še daljši zastoj.

S Policijske uprave Celje so sprva poročali o štirih smrtnih žrtvah v prometni nesreči in še dveh poškodovanih osebah, na Generalni policijski upravi pa so naknadno pojasnili, da je umrl še peti udeleženec prometne nesreče.

»Izčistili smo ščep in omogočili, da se je odprl priključek. Vzrok nesreče je neprilagojena hitrost. Ukrajinski državljan, voznik kombiniranega vozila, je trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni. Nesreča se je zgodila pred delovno zaporo. Policija v teh zastojih temeljito opravlja nadzor, kontrolo, poostrene nadzor s pomočjo helikopterja. Ugotavljanje identitet oseb še ugotavljamo. V nesreči je bilo pet smrtnih žrtev, dva so odpeljali v bolnišnico, posredoval je helikopter, da je poškodovano osebo čim hitreje odpeljalo na zdravljenje. Tovorno vozilo drugega udeleženca, ki je bil odškodovan v nesreči, državljan Rusije, je že odstranjeno. Tovorno vozilo, ki je povzročilo nesrečo, državljana Ukrajine pa je še na cestišču zaradi vseh potrebnih informacij, ki jih policisti še zbirajo. Na terenu je ogromno patrulj, ki opravljajo pregled kraja nesreče. Treba je izčistiti avtocesto in urediti pretočni promet,« je povedala inšpektorica oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje Jasna Božič.

»Štajerska "avtocesta" ni avtocesta. Je igra na srečo«

Novica je med uporabniki družbenega omrežja sprožila plaz komentarjev. »Štajerska "avtocesta" ni avtocesta. Je igra na srečo.«, »Spet nepotrebne smrtne žrtve na SLO AC in spet v režiji DARS-a. Kdaj za vraga bodo odgovorni na DARS-u odgovarjali pred sodišči za vsa nestrokovno izvedena dela na odsekih AC po Sloveniji To, kar se dogaja na Štajerski AC je kriminal ... Morilci.«