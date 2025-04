Zaradi sostanovalke (61) ponorel in jo pretepel, a ni šlo za poskus uboja

Na dve leti in štiri mesece zapora je ljubljanska okrožna sodnica Živa Zaplotnik obsodila Adnana Durmića, ki se je v postopku znašel zaradi lanskega napada na 61-letno sostanovalko Z. D. Sprva so mu očitali celo poskus uboja, a je po zaslišanju oškodovanke, zagovoru obtoženega in podanem mnenju sodnega izvedenca tožilstvo tudi samo ugotovilo, da mu tega kaznivega dejanja ni mogoče očitati. Tako je dejanje ob koncu sodnega postopka prekvalificiralo v nasilništvo.

Kot je opozorila sodnica, ima Durmić, ko vzkipi, očitno težave s samokontrolo.

Večji del tega, kar se je 8. novembra lani ob 15.45 dogajalo v stanovanju na Tacenski cesti, kjer sta oba živela, sta vpletena, kot smo poročali, opisala različno. Durmić je pri oškodovanki, ki je potrebovala pomoč na domu, k njej naj bi namreč hodile tudi oskrbovalke, sicer živel v nekakšno zameno za skrb. Kot je povedal, mu je začel med bivanjem pri njej izginjati denar, pa bančne kartice, in tudi dva mobilna telefona. Tistega dne, ko je ponovno videl, da denarja ni, ga je po lastnih besedah »odneslo«. A vztraja, da je ostalo le pri šestih do sedmih »vzgojnih« udarcih s plosko roko v kuhinji.

Krivi demoni

Z. D., ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost in ji od njene pokojnine center za socialno delo izroči kakih 100 evrov na teden, je dejala, da o izginotju denarja in drugih stvareh ne ve ničesar, čeprav je v preiskavi krivdo za to pripisala nekim »demonom«. A po njenem naj bi se v resnici sprla okrog kuhanja. Ko je začela »jezikati nazaj«, naj bi ponorel in jo s pestjo začel tepsti po glavi in celotnem gornjem delu telesa. Ko je šla v spalnico, je šel za njo in nadaljeval ter jo porinil na posteljo.

Durmića na sodišče tokrat niso pripeljali, izrek sodbe je spremljal prek videokonference. FOTO: Dejan Javornik

Med tepežem – prejela naj bi vsaj 20 udarcev – naj bi jo tudi dušil z blazino in davil z rokami, da ji je zmanjkovalo zraka, pa grizel. Vmes naj bi vpil, da jo bo zadavil in ubil, ker si to zasluži. A je na izrecno vprašanje sodnice, zakaj je prenehal, odgovorila, da zato, ker ga je prosila in je očitno videl, da bo sicer »odšla na oni svet«.

O poskusu uboja tako ni bilo več mogoče govoriti, je pa v zaključni besedi tožilka Anita Filipčič vseeno opozorila, da je Durmić pokazal veliko vztrajnosti, oškodovanko tepel tudi, ko je že krvavela iz nosa, šel za njo v drugi prostor, ko se je umaknila, prenehal pa šele, ko so prišli policisti. Dodala je, da ni šlo le za enkratni izpad, dvakrat je bil namreč nasilen že pred tem, grožnje pa ji je novembra lani nato izrekal celo vpričo policistov.

V zameno za priznanje poskusa uboja so mu na predobravnavnem naroku ponudili 7 let zapora.

Ob upoštevanju vseh okoliščin – tudi dejstva, da je bil že obsojen – je za obtoženega torej predlagala dve leti in štiri mesece zapora, sodnica pa je temu v celoti sledila. Na predlog tožilstva mu je tudi podaljšala pripor do pravnomočnosti sodbe. Kot je namreč opozorila sodnica, ima Durmić, ko vzkipi, očitno težave s samonadzorom.

Zagovornik Andrej Crček je še pred izrekom sodbe sicer dejal, da Durmić v stanovanju v Tacnu že dolgo ne živi več, prav tako ne more in ne želi imeti več stikov z oškodovanko. Sodnici je tudi predlagal, naj pri odmeri kazni upošteva, da se je obtoženec opravičil, dejanje obžaloval in se pokesal – na sodišču smo lahko denimo slišali, da tudi sam za sramotno šteje, da se je spravil nad starejšo žensko –, storil pa ga je pod vplivom mešanice alkohola in tablet. Kot je dodal odvetnik, pa je za Z. D., ki se ji je družina odpovedala, skrbel.

Durmić, ki je bil na predobravnavnem naroku šokiran nad predlogom v primeru priznanja krivde – v zameno za priznanje poskusa uboja so mu namreč ponudili sedem let zapora – se je zaradi razpleta na sodišču v končni besedi zahvalil za pravično sojenje in dodal, da je pripravljen sprejeti odgovornost.