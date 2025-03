Milko Djurovski, eden zadnjih zvezdnikov nogometnega prvenstva nekdanje Jugoslavije, je polnil strani športnega in rumenega tiska. Med drugim je zapel z Lepo Breno, skregal Beograd, ko je iz Crvene zvezde prestopil k Partizanu, pa tudi na Nizozemskem je dvigoval veliko prahu. Na koncu kariere je Djurovski v prvi polovici 90. let zavil tudi na slovenska igrišča. Pri nas živi še danes, doma je v Novorogoški ulici v Miklavžu na Dravskem polju. Toda 62-letnik v pokoju ne uživa, nam je zaupal. Tako kot je sam živciral nogometne nasprotnike in tudi, brez sramu prizna, trenerje in lastnike klubov, g...