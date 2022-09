Zaradi sonca je Josip spregledal peško, Olga umrla med prevozom

Pred letom in pol, bilo je v torek, 2. marca 2021, se je tragično končala prometna nesreča, ki se je zgodila okoli 17. ure. V naselju Čentiba, dober streljaj od središča, je voznik osebnega avtomobila, gre za 64-letnega Josipa Šparavca iz Dolge vasi, v naselju zbil dve osebi, ki sta bili na sprehodu s štirinožnim prijateljem. Domačinka, 59-letna Olga Kocon, je utrpela hude poškodbe in je med prevozom v bolnišnico izgubila življenje. Njen partner T. L. v nesreči ni bil poškodovan.

Sprejel bo vse

Junija letos je sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug razpisal predobravnavni narok, a obtoženi ni priznal povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zdaj se je začela glavna obravnava, na kateri se Šparavec ni ustno zagovarjal, temveč je sodišču izročil napisan zagovor, le kratko je povedal, da mu je zelo žal, da se je to zgodilo: »S tem se mi je življenje obrnilo na glavo. Najraje bi, da bi se čas vrnil pred tisti žalostni dogodek, a se to ne more zgoditi in jaz moram s tem živeti. V življenju nisem imel nobenih težav, takrat pa se je zgodilo in sprejel bom vse, kar boste odločili.«

Zagovornik, odvetnik Dejan Rituper.

Izvedenec je ugotovil, da je obtoženi vozil le z 31 kilometri na uro, čeprav je tam dovoljenih 50.

Je pa bil zelo temeljit izvedenec prometne stroke Jože Škrilec, ki je dejal, da si je ogledal kraj dogodka ob času nesreče in ko je bilo sonce na isti višini. Ugotovil je, da je obtoženi vozil le z 31 kilometri na uro, čeprav je tam dovoljenih 50, ni pa se mogel opredeliti do tega, ali bi obtoženi lahko preprečil nesrečo, če bi vozil še počasneje. Zanj je bila olajševalna okoliščina, da ko je prišel za rahli ovinek, so se pojavili drugačni pogoji za vožnjo: grmovje, drevje, brežina, objekti in pojav bleščečega sonca. Po mnenju izvedenca je bila tudi oškodovankina temna obleka dodatni faktor za slabšo vidnost. Za peško je bil usoden udarec z glavo v trdo podlago. »Pri takšni hitrosti pešec običajno preživi,« je dejal izvedenec in dodal, da je bila peška na napačni strani, torej v smeri vožnje obtoženega. »Vsekakor je na voznika najbolj vplivala močna bleščavost sonca,« je dejal Škrilec ter ocenil, da alkohol (0,35 miligrama na liter izdihanega zraka, kar je malenkost nad dovoljenim) ni mogel vplivati na njegove reakcije.

Najraje bi, da bi se čas vrnil pred tisti žalostni dogodek, a se to ne more zgoditi.

Okrožna državna tožilka Petra Špilak ga je opozorila, da pešca nista mogla hoditi po nasprotni strani, ker da je bilo tam gradbišče, zato je od sodišča zahtevala, naj v nadaljevanju zasliši priče, predvsem policista, ki je v preiskavi dejal, da je bilo »območje eno samo veliko gradbišče«. Zahtevala je še, naj sodišče pritegne izvedence medicinske stroke, ki naj bi ugotovili, ali je prisotnost alkohola pri vozniku vplivala na njegovo reakcijsko sposobnost. Predlogom je nasprotoval zagovornik obtoženega, odvetnik Dejan Rituper, a je sodnik Jug sklenil, da bodo neposredno zaslišali dva policista, o izvedencu medicinske stroke pa se bo odločil naknadno.