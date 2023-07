Zaradi prometne nesreče Mateju grozi kar 13 let zapora

Niti vnovično zaslišanje izvedenca prometne stroke Jožeta Škrilca ni zadostovalo, da bi pred sodnikom Stanislavom Jugom na Okrožnem sodišču v Murski Soboti zaključili glavno obravnavo zoper 33-letnega Mateja Hercoga iz Kozjaka pri Ceršaku v občini Šentilj. Okrožna državna tožilka Jana Rogan mu očita kaznivi dejanji povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je ena oseba umrla, ter zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Obtoženi je okoliščine nesreče v zagovoru opisoval z velikim obžalovanjem.

Hercogu, ki je na predobravnavnem naroku polovično priznal krivdo, grozi maksimalna kazen za obe kaznivi dejanji do 13 let zapora ter prepoved vožnje za minimalno eno leto. Po dosedanjih zaslišanjih prič in izvedencev je tokrat prometni izvedenec dopolnil svoje mnenje in dejal, da ne bi smelo priti do trčenja če bi bil obtoženi pozoren med vožnjo, saj da na cesti v kritičnem času ni bilo nobenih ovir, da ne bi videl peške.

To pa ni zadovoljilo obtoženega in njegovega zagovornika, mariborskega odvetnika Ingmarja Boloudka. Ta je sodišču predlagal postavitev novega izvedenca prometne stroke ter izvedenca medicinske stroke, ki bi pripravil mnenje o poškodbah pokojne peške. Po daljšem premisleku se je sodnik odločil za novega izvedenca prometne stroke, ki naj bi natančneje določil kraj trčenja, ob tem naj bi povedal, ali bi izvedenec medicinske stroke lahko pomagal pri razrešitvi primera. Takrat se bo sodnik odločil, ali bo pritegnil še izvedenca medicinske stroke za biomehanske poškodbe. Sicer pa je odvetnik v spis vložil spričevalo, da je obtoženi končal poklicno šolo za avtomehanika, s čimer želi dokazati, da bi, če bi vedel, da je koga povozil, lahko sam popravil vozilo, ne pa da ga je peljal k avtomehaniku.

Nekaj ur po nesreči so izsledili povzročitelja. FOTO: Radarji V Pomurju

Tožilka očita 33-letniku, da je 26. maja 2021 okoli 7.30 v naselju Stanjevci s kombijem trčil v 63-letno peško Cvetko Šebjanič, ki je pravilno hodila v nasprotni smeri njegove vožnje; dva dni pozneje je umrla v murskosoboški bolnišnici. S kraja dogodka je odpeljal, ne da bi pomagal ponesrečeni, ki je ležala v jarku najmanj 45 minut. Nesrečno žensko je naključno odkril voznik, ki je med vožnjo na robu cestišča opazil denarnico. Misleč, da jo je kdo izgubil, je ustavil, opazil poškodovano peško ter poklical ustrezne službe. Policisti so z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil pobeglega voznika hitro izsledili na domačem naslovu.

V zagovoru je obtoženi z velikim obžalovanjem opisoval okoliščine nesreče in večkrat zajokal. Na Goričkem je tisti dan s kombijem dostavljal kruh. Po trčenju se je ustavil na bližnji avtobusni postaji, kjer je poskušal popraviti zlomljeno ogledalo in da je pobral dele razbitega stekla stranskega okna s sedeža. Vmes je poklical v podjetje in dejal, da je najbrž zadel prometni znak in da ima zato poškodovan kombi. V podjetju so mu naročili, naj po vrniti na sedež kombi takoj odpelje na popravilo, saj da ga potrebujejo naslednji dan. Na avtobusni postaji se je zadržal več kot 10 minut, nato je obrnil in zapeljal nazaj v smeri trčenja.

Novi izvedenec prometne stroke naj bi natančneje določil kraj trčenja in povedal, ali bi lahko izvedenec medicinske stroke pomagal pri razrešitvi primera.

Na cesti je videl le delčke plastike in nič drugega. Če bi opazil, da je kdo v jarku, bi ustavil in pomagal, je poudaril in zavrnil očitek, da je hotel pobegniti. Obtoženec to utemeljuje s tem, da se je po dogodku ustavil v eni od pekarn v Murski Soboti na malici, se do sedeža podjetja vozil po glavni cesti, po koncu službe pa odšel domov spat kot običajno, kadar je končal nočno izmeno. Okoli 12. ure so ga doma našli policisti. Če bi hotel pobegniti, ne bi izgubljal časa z malico, vozil bi se po stranskih cestah in ne bi šel domov spat, je še povedal.