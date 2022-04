Zaradi pretepa v Kopru poklicali policiste

V petek ob 23.50 so bili policisti obveščeni o pretepu v enem od koprskih lokalov. Ugotovili so, da so že varnostniki pozvali 18-letnika, naj zapusti lokal, saj je bil agresiven do drugih gostov. Bil je močno pod vplivom alkohola. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Med postopkom je policijo poklical še 31-letni gost in rekel, da so ga napadli. Tudi ta je bil močno pod vplivom alkohola. Med postopkom z njim so pristopili trije moški in eden od njih, 29-letnik, je nanj kričal in mu grozil. Ker ni upošteval ukaza policistov, naj se umiri, so mu odredili pridržanje. Zbiranje obvestil se nadaljuje, poroča PU Koper.