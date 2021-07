Zaradi prepočasne vožnje dobil 120 evrov kazni

Nekdo je v sredo okoli 13.30 opozoril policiste, da na cesti Novo mesto–Metlika voznik tovornega vozila s priklopnikom s počasno vožnjo ovira promet – za njim je nastala daljša kolona vozil. Policisti so se takoj odzvali in voznika izsledili in ustavili. 41-letnemu vozniku iz Litve so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kdaj je vožnja prepočasna?

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil na smernem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo, so pojasnili iz Policijske uprave Novo mesto. Za omenjeno kršitev zakon določa globo 120 evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: