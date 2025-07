Zaradi prehitrega voznika več kot dve uri zastojev proti Kopru

Popoldne je zaznamovala prometna nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, ki je ohromila promet iz Ljubljane proti Kopru. Nesreča se je zgodila okoli 14.30, v njej pa sta bila udeležena voznika osebnih vozil s priklopnikoma. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je nesrečo povzročila neprilagojena hitrost enega izmed voznikov. Voznik in sopotnica sta utrpela lažje poškodbe, policisti pa vodijo prekrškovni postopek.

Zaradi nesreče je nastal večkilometrski zastoj na ljubljanski severni, zahodni in južni obvoznici – od Tomačevega, Kosez in Rudnika do Kozarij in naprej do Brezovice ter Vrhnike. Potovalni čas med Ljubljano in Koprom se je podaljšal na več kot dve uri in pol.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Dolnji Logatec in PGD Stara Vrhnika. Pomagali so poškodovanim, zavarovali prizorišče, odstranili poškodovano varnostno ograjo ter odklopili akumulatorja in plinske jeklenke.

Zvečer je promet dodatno ovirala še okvara vozila na južni ljubljanski obvoznici, kjer je bil med Vičem in Brezovico zaprt vozni pas. Posledice nesreče so bile pozneje odstranjene.