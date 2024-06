Zaradi požara evakuirali 80 oseb

Kranjski policisti so bili v petek nekaj pred 9. uri obveščeni o požaru v enem izmed podjetij na območju Kranja. Policisti so ugotovili, da je do požara prišlo zaradi pregretja grelca. Preventivno je bilo evakuiranih 80 oseb.

V požaru je nastala materialna škoda. Zaradi nadihanega dima so trem osebam nudili zdravniško pomoč in jih odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti obravnavajo zadevo kot dogodek.