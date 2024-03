Zaradi posledic delovne nesreče je 32-letnik umrl

Včeraj so Policijsko upravo Celje obvestili, da je zaradi posledic delovne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek, 11. marca 2024, na območju Velenja, umrl 32-letni moški. Zgodilo se je pri pritrjevanju prikolice na vlečno vozilo.

Vozilo je bilo pred nezgodo parkirano pod industrijskim šotorom, pri čemer je bil skrajni del kabine le nekaj centimetrov oddaljen od roba industrijskega šotora. Ko je 32-letnik spojil še hidravlične cevi za dovod zraka, je tovorno vozilo začelo drseti proti dvorišču industrijskega šotora.

Ker je želel vozilo ustaviti, je stekel do kabine in hotel vstopiti vanjo. Vozilo pa je v tistem trenutku trčilo ob rob industrijskega šotora in z vso težo naloženega tovora in tovornega vozila 32-letnika stisnilo ob kabino. Hudo poškodovanega delavca so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, a je tam včeraj umrl.

V omenjeni zadevi policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje morebitne odgovornosti.