Zaradi posilstev treh mladoletnih hčerk obsodili Primorca na 23 let in pol zapora

Očeta treh mladoletnih deklic, ki naj bi vse tri dolgo posiljeval, najstarejšo od njenega šestega leta starosti, so obsodili zaradi spolnih napadov na osebe, mlajše od petnajst let, ter kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.

Pripor, ki ga prestaja v koprskem zaporu že več kot dve leti, so mu podaljšali.

Ko je najstarejša hči že končala obvezno šolanje, se je družina znašla pod drobnogledom preiskovalcev zaradi pretresljivega razloga. V obsežno kriminalistično preiskavo so bili vključeni vsi, od centra za socialno delo do šole.

Nekateri od njih so danes prišli na razglasitev sodbe.

Res so bile zlorabljene, se je menda branil, a storilec naj bi bil nekdo drug. Posledice zlorab naj bi opazil, a preden mu jih je uspelo zavarovati in zadevo prijaviti, je bil osumljen in obtožen on sam.