Zaradi policijske ure pišejo kazni brezdomcem

Policisti so oglobili nekatere brezdomce v Ljubljani zaradi zadrževanja na prostem med 21. in 6. uro. Iz PU Ljubljana pojasnjujejo, da imajo brezdomci zatočišče, ki ga po navadi uporabljajo. Brezdomci se ne smejo družiti niti med sabo V društvu Kralji ulice opozarjajo, da zatočišča niso ustrezna glede na epidemiološka priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pravijo, da brezdomci največkrat dobijo globe zaradi prepovedi združevanja. Pogosto jih namreč spi več skupaj, kar je tudi varnejše. Opozarjajo tudi na socialne stike brezdomcev, ki so že tako odrinjeni na rob družbe, zdaj pa se ne smejo družiti niti med sabo.



Iz PU Ljubljana so odgovorili, da občasno prejemajo prijave in da tudi sami ob kontrolah zaznavajo zbiranje brezdomcev. Policisti za vsak primer posebej ugotavljajo, ali je prišlo do kršitve odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi. Kot so dodali, kršitelje najprej opozorijo, kar večinoma upoštevajo. V primeru hujših ponavljajočih se kršitev pa zoper kršitelje tudi ukrepajo.

