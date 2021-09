Zaradi pogoja PCT se je znesel nad varnostnikom, posredovati je morala policija

Slabo voljo zaradi uvedbe PCT pogoje v vseh sferah življenja je na lastni koži izkusil tudi gorenjski varnostnik, poroča kranjska policijska uprava.Policisti so v sredo obravnavali eno prijavo varnostnika, da se obiskovalec trgovine do njega nedostojno vede zaradi preverjanja pogoja PCT, s katerim se ta ni želel izkazati, zato ga ni spustil v trgovino. Postopek še poteka.Kot smo že poročali, je do PCT incidenta prišlo tudi na brežiškem bencinskem servisu , zvečer pa so na protestih proti vladnim ukrepom izbruhnili tudi nasilni izgred i.