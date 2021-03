Zaradi pijanosti je zaspal za volanom

1,66 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka je imel.



Pijan tovornjakar

Oba voznika sta končala v pridržanju. FOTO: Roman Sipić

Nekaterih očitno prav nič ne izuči. Kljub stalnemu opozarjanju na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola so policisti včeraj poročali o vozniku, ki je v torek zaradi hude pijanosti zaspal za volanom, in to v bližini kraja, kjer je pred dvanajstimi dnevi ugasnilo življenje.»Malo po poldnevu so policisti na glavni cesti Slovenska Bistrica–Ptuj, zunaj naselja Pragersko, v neposredni bližini kraja, kjer se je 5. marca zgodila zadnja prometna nesreča s smrtnim izidom, imeli v postopku 33-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je v križišču zaradi pijanosti zaspal za volanom. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 1,66 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (več kot tri promile, op. a.),« je povedaltiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor. Po njegovih besedah so policisti vozniku takoj odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. »Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, kamor bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje,« je pojasnil Šadl.Nič boljši pa ni bil 56-letni voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak, s katerim so se istega dne malo po 15. uri ukvarjali policisti na bivšem avtocestnem mejnem prehodu Šentilj. Pravzaprav še hujši, saj bi poklicni voznik, državljan Slovenije, doma iz okolice Slovenske Bistrice, moral biti povsem trezen. »Policisti so na kontrolni točki, ob ugotavljanju pogojev za vstop v državo, posumili, da vozi pod vplivom alkohola,« je povedal Šadl. Zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 1,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je prav tako blizu trem promilom. Takoj so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Tudi zoper njega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, kamor bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje.