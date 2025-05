Zaradi olja na štedilniku izbruhnil požar, gasilci iz hiše nesli nepokretno osebo (FOTO)

V četrtek nekaj pred 11. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o manjšem požaru v kuhinji ene izmed stanovanjskih hiš na območju Črnuč. Požar so že pred prihodom gasilcev pogasili občani, poroča ljubljanska policijska uprava.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so zaradi dima iznesli nepokretno osebo, ki je skupaj z še eno osebo zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so zavarovali kraj in opravili ogled. Po prvih informacijah je do požara prišlo zaradi pregretja olja na štedilniku.

V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Na delu tudi reševalci

Po poročanju bralke Andreje so na kraj dogodka v nekaj minutah prihiteli trije gasilski tovornjaki, reševalno vozilo in policijsko vozilo. Že po prvih informacijah gasilcev naj bi bile v času požara v objektu ujete osebe, zato so gasilci takoj začeli reševalno akcijo in gašenje, kot so zapisali na facebookovi strani PDG Črnuče.