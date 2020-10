Zaradi nje sta se stepla bivši in sedanji

V nedeljo zvečer je 21-letnik iz vozila zvlekel 22-letnico, nekdanjo partnerico, in jo udaril z dlanjo. Razvnel se je prepir, nato pa se je do njiju pripeljal 29-letnik, njen novi partner. S seboj je imel bejzbolski kij, s katerim je udaril 21-letnika v predel hrbta in nog tako močno, da se je kij prelomil. Potem sta se moška še stepla, mlajši od njiju pa je stekel v avto, rekoč, da gre po pištolo. Zaradi tega sta se 'bejzbolist' in ženska umaknila v bližnji gostinski lokal in počakala policijo.



Policisti bodo oba moška kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.