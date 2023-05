Zaradi nesreče zaprta cesta, udeležena tri vozila

Škofjeloški policisti so bili danes okoli 6. ure, obveščeni o prometni nesreči na cesti Škofja Loka-Železniki, so sporočili iz PU Kranj. Po prvih podatkih so udeležena tri vozila, ena oseba je telesno poškodovana. Na kraju so gasilci in reševalci.

Policisti še opravljajo ogled, cesta bo zaprta do zaključka ogleda.