Zaradi nesreče zaprta avtocesta (FOTO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Zaradi prometne nesreče je zaprta gorenjska avtocesta od Lesc proti Lipcam v smeri Jesenic. Obvoz poteka po stari cesti Lesce–Jesenice, so tik pred 9. uro sporočili iz PU Kranj. Tisti, ki so na cesti, poročajo, da je na območju videti tudi dim, zaradi česar sklepajo, da je po trčenju prišlo še do požara.Malo pred 10. uro so policisti prvo poročilo dopolnili. Gre za udeležbo enega osebnega avtomobila in poškodbe pri dveh osebah. Ti sta bili odpeljani v zdravstveno ustanovo.