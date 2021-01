Delavski most v Kranju je zaprt v obe smeri, sporoča PU Kranj. Po prvih podatkih je tovorno vozilo s kesonom trčilo v most. Promet je v celoti preusmerjen na druge ceste, za tovorna vozila pa velja preusmeritev preko avtoceste in priključka Kranj zahod.



Več bo znano, ko si bodo most ogledale strokovne službe, zapora pa utegne trajati nekaj ur.