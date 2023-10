Prevažal 40 težkih bikov od Metlike proti Novemu mestu, ko se je zgodilo

Metliški policisti so zjutraj ob šestih na cesti od Metlike proti Novemu mestu obravnavali prometno nesrečo tovornega vozila, ki je prevažalo živino, in sicer 40 bikov.

Po prvih ugotovitvah je 41-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v obcestno ograjo, nato pa izgubil oblast nad vozilom s priklopnikom, ki ga je začelo zanašati in se je prevrnilo na desni bok. V priklopniku je bilo 40 bikov, težkih od dvesto do dvestopetdeset kilogramov.

Neprilagojena hitrost

Prisotnosti alkohola niso ugotovili, vozniku pa so napisali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti. V postopku so še ugotovili, da voznik ni imel predpisanega počitka, zato so uvedli postopek o prekršku še zoper delodajalca. Za živino (nekaj jih je poginilo in bilo poškodovanih) so poskrbeli predstavniki Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bil promet oviran vse do desete ure dopoldan.