Zaradi mobilnega telefona prišlo do nočne drame v centru Ljubljane

V noči na četrtek, nekaj pred 3. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na Slovenski cesti v Ljubljani. Po do sedaj znanih podatkih so trije osumljenci obstopili oškodovanca in od njega zahtevali denar in mobilni telefon. Ker se je temu uprl, ga je eden izmed osumljencev podrl na tla in ga pričel pretepati, zaradi česar mu je oškodovanec izročil mobilni telefon in zbežal s kraja.

V dogodku je bil oškodovanec lažje poškodovan. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

V Mostah drzna tatvina, grozila sta tudi policistu

V sredo okoli 9. ure pa sta dva osumljenca vstopila v eno izmed trgovin na območju Most, izvršila tatvino artiklov in peš pobegnila iz trgovine. To je zaznal policist, ki se je v prostem času nahajal na kraju in je stekel za njima. Med begom sta osumljenca odvrgla odtujene predmete, policist pa ju je uspel prijeti in zdržati do prihoda patrulj. Med prijetjem sta 28 in 19-letna slovenska državljana policistu izrekala grožnje. Obema je bila za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivih dejanj drzne tatvine in preprečitev uradnega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.