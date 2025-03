Zaradi mamil obsojen že dvakrat, preprodajal tudi v zaporu

Čeprav je bil 48-letni Karim Klemenc iz Ljubljane že dvakrat obsojen zaradi mamil, ga to očitno ni izučilo, saj je celo za zapahi na Dobu preprodajal tablete, ki po Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog sodijo v 3. skupino prepovedanih drog med benzodiazeptinske anksiolitike in hipnotike.

»Drži, kar se mi očita. Priznam torej, le kazen se mi zdi previsoka in se z njo ne strinjam,« je bil odločen Klemenc, ko mu je tožilka Vesna Fink v zameno za priznanje ponudila leto in pol zapora. »Ne gre spregledati zavržnosti dejanja, saj je bilo to storjeno v zaporu, prav tako je bil že dvakrat obsojen zaradi istovrstnih kaznivih dejanj,« je tožilka obrazložila svoj predlog.

Klemenčev zagovornik po uradni dolžnosti odvetnik Alojz Poljšak je pripomnil, da je obtoženemu kot olajševalno okoliščino šteti priznanje in dejstvo, da je tablete potreboval tudi za lastno uporabo. »Tablete so mu pravosodni policisti zasegli, še preden mu jih je uspelo uporabiti ali omogočiti drugim uporabo, zato ni bilo hujših posledic,« je menil.

Videokonferenca

Klemenc na sodnijo zaradi kadrovske podhranjenosti pravosodnih policistov ni prišel, v sodno dvorano se je javil prek videokonference. Že v preiskavi je povedal, da je tablete 19. januarja 2023, ko so mu jih tudi zasegli, dobil v podjetju JMW-fire, kjer je delal, paznika pa sta jih našla ob osebnem pregledu na hrbtni strani za pasom hlač. Tablete so bile v zavitku, bilo jih je 268.

Klemenc je takoj priznal, da je imel tablete, povedal je, da jih je dobil na delu, ko pa se je vračal z dela in nameraval na kosilo, so ga prestregli pravosodni policisti in mu jih zasegli. V preiskavi je trdil, da jih je imel izključno za lastno porabo, ne pa za prodajo, saj na dan kljub substitucijski terapiji s salvatom in metadonom, bil je namreč odvisnik od drog, užije še 10 teh tablet. Kot so ugotovili v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, so zasežena zdravila vsebovala prepovedano drogo zolpidem.

Sodnica Maja Beg je Klemencu izrekla 16 mesecev zapora, stroški kazenskega postopka pa bodo bremenili proračun. Pri odmeri nekoliko nižje kazni od predlagane je bilo ključno priznanje.