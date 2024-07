Zaradi hude prometne nesreče zaprta letališka obvoznica

Na letališki obvoznici med Kranjem in Spodnjim Brnikom se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Cesto so popolnoma zaprli, obvoz pa je urejen, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Cesta na tem odseku bo do nadalnjega zaprta.

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure. Po prvih podatkih sta udeležena dva avtomobila, v katerih je bilo več oseb.

Vse interventne službe so že na kraju in izvajajo aktivnosti. Obvoz je urejen.

Policisti so še na kraju in zbirajo informacije.