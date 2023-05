Zaradi cigarete so morali evakuirati pet oseb

Kranjski policisti v poročilu za javnost poročajo, da so bili v petek nekaj čez 15. uro obveščeni o požaru v enem izmed stanovanj večstanovanjskega objekta.

Po njihovih podatkih je 44-letni lastnik stanovanja, na balkonu pustil prižgan cigaretni ogorek, ki je povzročil požar in gost dim na balkonu stanovanja. Dodajajo, da objekt ni bil poškodovan. Zapisali so še, da je bilo preventivno evakuiranih pet oseb. Požar so pogasili gasilci.

Materialna škoda znaša okoli 50 evrov. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja.