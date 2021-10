Zaradi burje zaprta primorska avtocesta

Zaprta je primorska avtocesta med razcepom Srmin in priključkom Kozina proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Črni Kal proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Dekani–Črni Kal–Kozina. Burja kot po navadi onemogoča promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami (2. stopnja na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina).



Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton (1. stopnja). Na Vršiču pa že sneg Zaradi zimskih razmer na cesti čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec–Mangart pa je zaprta. Drevje na cesti Na glavni cesti Kobarid–Staro selo-–obič je promet na več odsekih oviran zaradi podrtega drevja. Na regionalni cesti Žaga–Kobarid je možnost vej in kamenja na vozišču.



Cesta Slovenj Gradec–Pungart je med Legnom in Kopami zaprta zaradi vetra.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: