Zaradi bolezni ustrelil dve leti mlajšo ženo, nato še sebe

V petek nekaj pred 17. uro je eden od svojcev poklical na ljubljansko policijo ter obvestil o tragediji, ki se je zgodila v Novem Polju. Le malo pred tem so namreč vstopili v njuno stanovanjsko hišo, ta je le ena v seriji tistih, ki so posejane takoj za nadvozom, in našli 80-letnega moškega ter njegovo dve leti mlajšo ženo. Prizor je bil več kot srhljiv – bila sta ustreljena.

2 strela sta odjeknila v petek popoldne.

Glede na okoliščine in zbrana obvestila so lahko kriminalisti že kmalu zožili svoj prostor preiskave ter se osredotočili le še na preiskavo suma, »da je moški najprej ustrelil svojo zakonsko partnerico, po dejanju pa storil še samomor«. Tako je sporočila samostojna policijska inšpektorica Aleksandra Golec, zadolžena za stike z javnostmi na Policijski upravi Ljubljana.

»Trenutno ni nobenih znakov, da bi bila v dogodek vpletena še tretja oseba,« je dodala, včeraj pa vnovič potrdila, da še vedno ni prav nobenega dvoma o poteku tega tragičnega dogodka. Ta se je, kot vse kaže, napovedoval že nekaj časa. Neuradno smo izvedeli, da je bila gospa zelo bolna. Da so noči postajale vse hujše in daljše, da to ni bilo več podobno nobenemu življenju, ter da je imel njen življenjski sopotnik že kar nekaj časa na koncu jezika, kaj bo storil, če se ne bo spremenilo. Pa se ni. Četudi so ljudje okoli njiju vse to že slišali in vedeli, takšne tragedije vseeno niso pričakovali. Ali sta se za svoj zadnji korak odločila soglasno, tega najbrž ne bomo izvedeli. Jasno pa je, da je vsaj eden od njiju sklenil, da odideta s tega sveta, da se iztrgata iz sistema, nekam, kjer ne bosta več v napoto.

Osumljenec je legalno posedoval orožje in še ni bil kaznovan.

Ljubljanska policija je lahko samo dodala, da je osumljenec legalno posedoval orožje ter da ga niso pred tem še nikoli obravnavali za kakršne koli prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja.