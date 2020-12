Zaradi adventnega venčka pet tisočakov škode

Včeraj popoldne so policiste obvestili o požaru v enem izmed stanovanj na Maroltovi ulici v Ljubljani.



Po do zdaj zbranih obvestilih je zagorel adventni venček, ogenj pa se je nato razširil še v kuhinjo in na balkonska vrata. V stanovanju v tem času ni bilo nikogar.



Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj.



Nastalo je za okoli 5.000 evrov škode.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, poroča PU Ljubljana.