Zaradi 23-letnika so na pomoč poklicali policiste

Kranjski policisti so v noči na nedeljo okoli 5.20 obravnavali nasilje v družini. 23-letnemu moškemu so izrekli prepoved približevanja do svojega očeta. O dejanjih 23-letnega zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo.