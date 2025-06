Enaindvajsetega avgusta lani je natakar Miodrag Jović iz Izole prejel denarno pomoč 430 evrov. Po lastnih besedah je 150 evrov posodil mlajšemu bratu, ki pa mu denarja dva dni kasneje – kot naj bi bila dogovorjena – ni hotel vrniti. To je 46-letnika tako razjezilo, da je po prepričanju državnega tožilstva poskušal lastnega brata Dobrivoja Jovića pokončati s kladivom in nožem. Niti dejstvo, da je bil v času dogodka po dveh pravnomočnih sodbah na pogojni prostosti, ga ni ustavilo. 18 let zapora mu grozi. Ima pester kazenski dosje, a se mu je doslej uspelo izogniti zaporu s pogojnimi obsodbami....